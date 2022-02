“C’è una possibilità”: Messi via dal PSG prima del previsto, annuncio del club

L’avventura di Lionel Messi al PSG, la prima lontana dal Barcellona, non è iniziata bene e potrebbe concludersi prima del previsto.

Da colpo del secolo a ospite quasi indesiderato il passo può essere bravo. Anche se ti chiami Lionel Messi e hai scritto la storia del calcio, forse addirittura come migliore interprete di tutti i tempi.

I numeri del fenomeno argentino al PSG, club in cui si è trasferito la scorsa estate a parametro zero dopo aver sempre militato nell’amato Barcellona, non sono neanche così pessimi in questa stagione: 22 presenze, 9 assist e soprattutto 7 gol, 5 in 6 presenze in Champions League, dove conta di più.

Eppure, quando sei Lionel Messi e sei circondato da certe aspettative, non possono bastare. Oltre a questo c’è la sensazione che l’argentino non abbia mai davvero conquistato l’ambiente, né che quest’ultimo sia riuscito a fare lo stesso. Un rapporto professionale a tutti gli effetti, certo, ma l’amore è un’altra cosa.

Per questo c’è chi ipotizza oggi che il divorzio tra Messi e il PSG possa arrivare già quest’estate, con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto datata giugno 2023. Voci che vengono ravvivate dalle recenti dichiarazioni dell’Inter Miami di David Beckham.

Il presidente dell’Inter Miami: “Messi? È una possibilità”

Il club che l’ex calciatore inglese ha fondato in America insieme al socio in affari Jorge Mas si prepara alla prima della MLS 2022, in cui affronterà i Chicago Fire, e dopo due stagioni deludenti punta a migliorarsi. Strizzando l’occhio proprio a Messi, per cui sarebbe pronto un ruolo simile a quello che fu di Pelé nella NASL alla fine degli anni ’70.

A lanciare quella che potrebbe essere una vera e propria “bomba di mercato” proprio Jorge Mas: “C’è una possibilità di vedere Messi all’Inter Miami, ci piacerebbe averlo qui. Se lascerà il PSG ci proveremo, ha un ottimo rapporto con Beckham. Sono ottimista.”

Vero è che questo non significa che la cosa avverrà in estate, né che Messi possa essere interessato. Ma la Pulce a giugno festeggerà 35 primavere, e considerando il rapporto con il PSG che non è mai del tutto decollato la possibilità che possa trasferirsi negli Stati Uniti, in un calcio meno stressante e dove potrebbe essere la stella indiscussa, non è certo da scartare.