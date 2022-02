Kean e Vlahovic stendono l’Empoli: la Juventus riprende a sognare

Da pochi minuti è terminata la gara tra l’Empoli e la Juventus con il risultato di 2-3 a favore della squadra di Allegri.

La Juventus inzia subito il match con un gran piglio. I bianconeri, infatti, sono pericolosi per ben tre volte con Zakaria, Cuadrado e Vlahovic nei primi venti minuti della partita. Al 19′ ci sono le proteste dei toscani per un contatto in area di rigore piemontese tra Rabiot e Zurkowski, ma per l’arbitro Maresca non c’è nulla.

E’ lo stesso Zurkowkski, due minuti dopo, ad essere pericoloso con un tiro-cross deviato in corner. Al 32′ arriva il gol della Juventus con il colpo di testa di Kean, servito da Rabiot. Dopo nove minuti arriva il pareggio di Zurkowkski, bravo a fiondarsi su un pallone vagante in area di rigore bianconera su azione da corner.

La Juventus segna ancora una volta con Vlahovic pochi secondi prima del termine della prima frazione di gara. Il secondo tempo comincia con la conclusione di Cuadrado che termina sull’esterno della rete. I toscani provano a pareggiare, ma al 67′ la Juventus segna ancora una volta con Vlahovic in contropiede, su assist di Morata.

L’Empoli ci prova, ma è la Juventus a vincere il match del Castellani

Nonostante il doppio svantaggio, l’Empoli non demorde e continua ad attacare. La squadra di Andreazzoli colpisce la traversa al 76′ con Bajrami. Dopo un minuto c’è il gol siglato da La Mantia. L’attaccante toscano è di nuovo pericoloso un minuto dopo, ma la sua conclusione termina di poco sul fondo.

All’84′ ci prova Parisi dalla distanza: pallone fuori. Gli ultimi minuti della partita sono contraddistinti dal forcing dell‘Empoli. I toscani ci provano, ma la Juve riesce portare a casa tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione. I bianconeri saranno impegnati in settimana con la Fiorentina nel match di andata della semifinale di Coppa Italia.

La classifica aggiornata

Milan*** 57 punti; Inter 55, Napoli 54; Juventus 50***; Atalanta* 44; Lazio 43; Fiorentina* 42; Roma 41; Verona 37; Torino* e Sassuolo 33, Bologna***32, Empoli 31***, Sampdoria, Spezia 26, Udinese* 26; Venezia* e Cagliari 22; Genoa 17***; Salernitana* 15

*una partita in meno

**due partite in meno

*** una partita in più