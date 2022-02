Non ci sono le condizioni per giocare: arriva l’inevitabile ufficialità

È arrivata l’ufficialità sul rinvio di una gara in calendario resa impossibile da giocare dalle condizioni meteo proibitive.

In quanto sport praticato all’aperto, il calcio è da sempre soggetto alle condizioni climatiche che possono condizionare l’esito di una partita e mettere addirittura in dubbio il suo stesso svolgimento.

Hanno fatto molto discutere recentemente le condizioni proibitive in cui è stata giocata la sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 tra Stati Uniti e Honduras, andata in scena a -16 gradi e capace di mettere KO due giocatori ospiti colpiti dall’ipotermia.

Ha avuto risalto sui social anche l’episodio che ha visto protagonista Emiliano Viviano, portiere in forza al Karagümrük. L’estremo difensore è stato ripreso dalle telecamere mentre tremava di freddo durante una gelida sfida in Coppa di Turchia. Immagini che hanno fatto il giro del mondo.

Qualcosa che poteva accadere oggi anche ad Avellino. Se non fosse che la sfida tra i padroni di casa irpini e il Catania, valida per il 29° turno di Serie C, è stata annullata in seguito alla nevicata che si è abbattuta sullo stadio “Partenio-Lombardi”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Avellino-Catania rinviata, arriva l’ufficialità

L’arbitro, il signor Alessandro Di Graci della sezione di Como, ha effettuato un lungo sopralluogo sul terreno di gioco in compagnia dei due capitani. Lo scopo era quello di verificare se ci fossero le condizioni per scendere in campo, mentre gli addetti tentavano di spalare via la neve.

Il timore era quello di dover giocare a una temperatura che ad Avellino oggi sfiora gli 0° e il rischio che la neve potesse trasformarsi in ghiaccio. Questo ha infine convinto il direttore di gara a rinviare la sfida. L’ufficialità è arrivata quando da poco erano passate le 14:30.

LEGGI ANCHE>>>Mani nei capelli per Lotito: Sarri gelato, doppia beffa col Napoli

Impegnate rispettivamente nella corsa per i playoff e per evitare i playout, Avellino e Catania si troveranno nuovamente di fronte quando le condizioni meteo lo permetteranno.