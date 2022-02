Mani nei capelli per Lotito: Sarri gelato, doppia beffa col Napoli

Si profilano due grandi assenti nella Lazio che affronterà il Napoli domani sera: Sarri deve studiare la formazione nella sfida-verità.

Al 6° posto in classifica, reduce da 5 turni in campionato in cui sono arrivate 3 vittorie e 2 pareggi ma anche dalle cocenti eliminazioni in Coppa Italia ed Europa League, la Lazio di Maurizio Sarri cerca di capire quale sarà il suo futuro.

In questo senso un vero e proprio test della verità è rappresentato dalla sfida che domani sera vedrà l’Aquila ospitare sul terreno dell’Olimpico il Napoli, 3° in classifica ma con velleità di leadership dopo i passi falsi di Milan e Inter contro Udinese e Genoa.

Una gara che Sarri, che a Napoli ha scritto la storia, affronterà da grande ex. E con non pochi problemi di formazione nel suo 4-3-3 che ancora stenta ad esprimersi con continuità. È la Gazzetta dello Sport a riportare gli ultimi dubbi del tecnico biancoceleste, legati alle probabili assenze di due giocatori molto importanti.

Lazio-Napoli, Aquila senza due big

Sarri dovrà infatti fare a meno di Francesco Acerbi e Pedro, due assenze molto pesanti. Il primo è il perno della difesa, il secondo l’uomo d’esperienza ed equilibrio del tridente d’attacco. Giocatori che possono fare la differenza e che certo avrebbero fatto comodo contro una squadra forte come il Napoli di Spalletti.

Acerbi si è messo alle spalle l’infortunio che lo ha frenato nelle ultime settimane e proverà fino all’ultimo a recuperare, con Patric però pronto a prenderne il posto al fianco di Luiz Felipe. Pedro invece sembrerebbe avere ancora dolore alla caviglia, e nonostante abbia stretto i denti scendendo in campo contro il Porto dovrebbe partire dalla panchina.

Al suo posto, nel tridente offensivo, Sarri darà nuovamente fiducia a Felipe Anderson. La Lazio non si avvicina dunque alla sfida-verità con il Napoli nelle condizioni migliori.