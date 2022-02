Agnelli gongola: l’indizio che porta al colpaccio in attacco

Il mercato di gennaio ha cambiato le sorti della Juventus. Proprio dal mercato arriva un indizio di mercato che fa sorridere Agnelli.

Dopo il pareggio per 1-1 nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal di Emery, la Juventus ha battuto ieri sera per 2-3 l’Empoli di Andreazzoli. I bianconeri sono passati in vantaggio alla mezz’ora con Kean, ma poi i toscani sono riusciti a pareggiare con Zurkowski.

La Juventus è andata avanti di nuovo con Vlahovic pochi secondi prima del termine del primo tempo. E’ lo stesso serbo a segnare in contropiede il terzo gol della ‘Vecchia Signora’ al 66′. L’Empoli ha un sussulto d’orgoglio con la rete siglata da La Mantia. I bianconeri hanno sofferto negli ultimi minuti, ma hanno portato a casa i tre punti con pieno merito.

Il successo di ieri del Castellani è fondamentale per il prosieguo del campionato della Juventus. ‘La Vecchia Signora’, infatti, ha così rafforzato la propria posizione tra le prime quattro, ma è riuscita anche a mettere pressione a Milan, Inter e Napoli nella lotta Scudetto. A cambiare le sorti della squadra di Allegri è stato sicuramente anche il mercato di gennaio.

Zaniolo fa felice Agnelli: il giocatore della Roma mette like ai post di Bonucci e compagni

Zakaria, infortunatosi ieri, e Vlahovic, soprattutto, hanno dato un’importantissima spinta alla Juventus. Proprio sul mercato bianconero bisogna sottolineare un presunto indizio che proviene dal mondo dei social. Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Zaniolo ha messo vari like ai post di Bonucci, Locatelli e Vlahovic dopo il successo di ieri contro l’Empoli. Bisogna anche ricordare che il giocatore della Roma è stato più volte accostato al team piemontese.

I tifosi della Juventus, ovviamente, si sono subito scatenati sui social, facendo notare la presunta passione bianconera di Zaniolo, che lo stesso giocatore ha mostrato negli anni scorsi in alcuni suoi tweet. Un account di un sostenitore juventino, infatti, ha pubblicato proprio alcuni di questi tweet ‘incriminati’: “E’ Juventino da sempre Nik”.