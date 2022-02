Juventus, brutte notizie per Agnelli: può saltare tutto a sorpresa

In casa Juventus si apre una questione di mercato con il Torino, che può influire sulle strategie di vendita e acquisti di entrambe le società.

Le società di Serie A cominciano a ragionare sui calciatori che hanno in rosa, in prestito. La prossima stagione è più vicina del previsto e bisogna fare i conti con affari più o meno riusciti. È il caso anche del Torino, che ha condotto un discreto girone d’andata e in estate potrà vivere una rivoluzione in parte inattesa. È pronto a lasciare il club il capitano Andrea Belotti, che ha rimandato la decisione sul rinnovo alla fine della stagione ma è propenso a cambiare aria.

Un altro giocatore sul quale bisognerà riflettere è Marko Pjaca. Il 26enne è di proprietà della Juventus dal 2016 ma fino ad oggi ha vissuto molte avventure in prestito, poiché in bianconero non è mai riuscito a imporsi, nonostante le aspettative.

L’ultimo accordo in tal senso è stato preso con il Torino. La scorsa estate è stato ceduto al club di Cairo in prestito con diritto di riscatto e a fine stagione andrà presa una decisione.

Torino, dubbi sul riscatto di Pjaca dalla Juventus

Secondo quanto riferisce ‘La Stampa’, l’esterno di attacco croato nemmeno in granata ha potuto mettersi in mostra come desiderato, a causa di diversi problemi fisici che l’hanno tenuto ai box a intermittenza. Soltanto in 8 occasioni, ad esempio, ha vestito la maglia da titolare, in stagione.

Il finale di stagione diventerà allora decisivo in chiave riscatto. Il prezzo stabilito dalla società di Agnelli è modico, perché servirebbero soltanto 5 milioni di euro, ma ciò comunque frena il Torino, che vuole capire se l’investimento valga la pena. Il giocatore è al corrente di questa condizione e quindi intende dare il massimo per convincere la società.