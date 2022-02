“Lo aspetta il Barcellona”: Juve, l’indiscrezione spiazza i tifosi

Juve al centro del calciomercato non solo per le operazioni in entrata. Infatti il Barcellona è pronto a piazzare un colpo dai bianconeri.

Non solo buone notizie dal campo, con la vittoria contro l’Empoli. In casa Juve arrivano anche notizie meno confortanti dall’infermeria, per quanto riguarda Zakaria, e dal mercato, con il Barcellona pronto a piazzare un colpo dai bianconeri.

Stando a quanto riporta SportMediaset infatti i blaugrana sono pronti a dare l’assalto a Matthijs de Ligt della Juve. Il difensore olandese al momento rientra ancora nei piani di Allegri e della società, ma qualora non dovesse essere più così il Barcellona lo aspetta a braccia aperte.

In Catalogna infatti non hanno mai fatto mistero di apprezzare de Ligt. Già in precedenza c’erano stati timidi abboccamenti, che però mai si erano concretizzati in qualcosa in più di una semplice chiacchierata informale. Un’eventuale decisione da parte della Juve di cedere il calciatore potrebbe però rimettere tutto in gioco, con il Barcellona naturalmente in prima fila per trattare.

de Ligt, il Barcellona attende. Tutto però dipende dalla Juve

In questa stagione il difensore ex Ajax ha collezionato ben 22 presenze, la maggior parte dal primo minuto. Ciò a dimostrazione di come de Ligt sia un punto fermo per Allegri. D’altronde il calciatore, alla Juve dall’estate del 2019 è uno dei colpi più costosi del club.

Il Barcellona dal canto suo ha comunque bisogno di fare qualche altro colpo per continuare il rinnovamento della rosa che con Xavi sembra stia ritrovando identità e gioco. de Ligt essendo un profilo di qualità, esperienza e anagraficamente ancora giovane potrebbe essere quindi il colpo ideale.