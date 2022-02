Juve, tegola in queste ore: le ultime sull’infortunio di Zakaria

La vittoria contro l’Empoli dà grande slancio alla Juve nella corsa al quarto posto. Allegri però deve fare i conti l’infortunio di Zakaria.

La Juve ha la meglio sull’Empoli grazie alle reti di Kean e alla doppietta di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è infatti stato mattatore di serata, consentendo ai suoi di portare a casa tre punti importantissimi in ottica corsa al quarto posto in classifica.

Se Vlahovic incanta, l’altro acquisto di Gennaio, Denis Zakaria invece preoccupa. Non per quanto riguarda il campo, in quanto le sue prestazione sono state fin qui di buon livello, ma per il fatto che potrebbe stare lontano dal campo per diverso tempo.

Il centrocampista ex Borussia M’Gladbach infatti è uscito dolorante proprio durante il match contro l’Empoli. Infortunatosi poco dopo la mezzora di gioco, Zakaria è stato prontamente sostituito da Locatelli. Un intoppo che ha giustamente generato preoccupazioni nel tecnico Allegri e nei tifosi bianconeri.

Zakaria, le prime ipotesi circa i tempi di recupero

Le prime sensazioni riguardo il suo infortunio non sono tragiche, ma nemmeno così positive. Il centrocampista svizzero, secondo quanto riporta Gazzetta.it, avrebbe accusato un problema alla regione adduttoria della coscia sinistra. Valutazioni più approfondite saranno effettuate nella giornata di domani.

Le prime sensazioni però parlano di uno stop di due settimane. Troppe per vederlo in campo nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma nemmeno così tante da non poter far sperare Allegri in un suo recupero in vista del fondamentale match di ritorno di Champions League contro gli spagnoli del Villarreal.