Alle 12.30 spazio al primo match di questa domenica di Serie A. Scendono in campo e si affrontano Torino e Cagliari.

Non un momento particolarmente semplice per il Torino. La squadra di Juric è alla ricerca di una vittoria che manca da ormai troppe partite. C’è la consapevolezza che qualcosa vada modificato in corso d’opera, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento della sua squadra che non vince una partita ormai da quattro turni, dove i granata hanno raccolto soltanto due punti.

Sei punti in quattro partite, invece, per il Cagliari di Walter Mazzarri che al contrario pare aver trovato la strada giusta per uscire dal tunnel che poteva portare i sardi dritti in Serie B. Qualcosa è cambiato, ma serve continuità per non mollare la prese ed inseguire il sogno salvezza che fino a qualche mese fa sembrava complesso da raggiungere.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Lukic, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Belotti. Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Buongiorno, Zima, Ansaldi, Linetty, Ricci, Warming, Aina, Pellegri, Seck, Sanabria, Zaza.

LEGGI ANCHE >>> Roma, colpo di scena per Mourinho: affare in chiusura a sorpresa

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Goldaniga, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; G. Pereiro, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Zappa, Altare, Lykogiannis, Obert, Cavuoti, Kourfalidis, Gagliano, Keita Baldé, Pavoletti.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

ASSISTENTI: Imperiale-L. Rossi.

IV UOMO: Marcenaro.

VAR: Nasca.

ASS. VAR: Zufferli.