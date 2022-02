“Una città infame”: Fiorentina-Juventus nel caos, cosa è successo

In occasione della sfida contro l’Empoli, i tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione contro la città di Firenze.

Non è stata una passeggiata la sfida di campionato che la Juventus ha affrontato, durante l’anticipo del sabato, contro l‘Empoli. Il match, infatti, è stato un testa a testa continuo ed è terminato 2-3 in vantaggio dei bianconeri, ancora grazie al prezioso contributo di Dusan Vlahovic, centravanti che sta giustificando a suon di reti il grande investimento economico fatto dalla società per strapparlo alla Fiorentina già a gennaio.

L’acredine fra le due realtà, ovvero la Juventus e la Fiorentina, si manifesta nel rapporto tra le due tifoserie, nemiche storiche. Infatti, tra le due società scorre buon sangue nella misura in cui spesso si sono trovate a essere protagoniste di grandi trasferimenti, come quello di Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.

In occasione della trasferta per assistere al match contro l’Empoli, i tifosi della Juventus si sono presentati con uno striscione piuttosto polemico, che aumenta la tensione tra le due tifoserie.

Juventus, lo striscione dei tifosi alla città di Firenze: “Continuate a non contare…”

“Per uno striscione di sfottò una citta infame ci ha fatto diffidare. Ma continuate a non contare un ca***”, recita lo striscione esposto da una delegazione di tifosi bianconeri, i quali fanno riferimento a un’altra scritta mostrata durante la sfida di fine gennaio a Firenze da sostenitore della Juventus presenti in Curva Fiesole. “Di Firenze vanto e gloria?!? Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un c****!”, avevano scritto nell’occasione. Quella scena portò come conseguenza una diffida per i protagonisti dell’esposizione.

S’infiamma così anzitempo la partita valida per la semifinale di Coppa Italia in calendario il 2 marzo, che la Juventus affronterà proprio contro la Fiorentina. Tra l’altro sarà, a breve distanza dal trasferimento, la prima volta che nel capoluogo toscano tornerà Vlahovic, da avversario.