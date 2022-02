“Una narrazione schifosa”: Vlahovic, dura stoccata sui social

La Juventus vince contro l’Empoli soprattutto grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic: le critiche, però, non sono mancate e il giornalista dice la sua

Dusan Vlahovic, nella giornata di ieri, contro l’Empoli è stato decisivo con la sua doppietta. I gol messi a segno hanno regalato tre punti alla Juventus, che è andata così a -7 dalla vetta occupata attualmente dal Milan.

I bianconeri, nella classifica di Serie A, sono così saliti a 50 punti e la lotta scudetto non appare poi così lontana. Seppur lo stesso Massimiliano Allegri abbia ribadito, nuovamente e fermamente, che la Juve non sarebbe tra le favorite per la vittoria del titolo.

Il mercato di gennaio tuttavia, con l’acquisto di Vlahovic, ha portato sicuramente una ventata di aria fresca e quei gol sotto porta che risultano essere ora fondamentali. Il classe 2000 ha già avuto modo di mostrare le proprie qualità nella Fiorentina e sta continuando a farlo nella Juventus. A tal proposito, il giornalista Enrico Turcato ha voluto dire la sua tramite il proprio profilo ‘Twitter’.

Juventus, Vlahovic segna la sua prima doppietta in bianconero e il commento del giornalista appare netto

Il giornalista Enrico Turcato, dopo le varie polemiche nate sui social per il presunto ‘uso sbagliato’ fatto di Vlahovic da parte di Allegri, ha voluto dire la sua. Il tweet, pubblicato tramite il proprio profilo ‘Twitter, è stato perciò molto chiaro: “Allora questa è la sintesi. Se Vlahovic fa doppietta alla Fiore merito di Italiano, gran gioco, lo sa sfruttare. Se Vlahovic fa doppietta alla Juve bravo lui, lo fa da solo, Allegri non lo sfrutta, lasciato solo. A me questa narrazione faziosa, schifosa, mediocre ha stancato“.

Una dura stoccata lanciata sui social. La difesa nei confronti dell’attaccante e delle sue qualità, mostrate ogni volta che ne ha l’occasione, appare chiara ed evidente dalle parole di Turcato. Le critiche e le polemiche, infatti, secondo il giornalista sarebbero una mera “narrazione schifosa”.