“Buongiorno Cassano”: Vlahovic, la frecciata impazza sul web

La frecciata nei confronti di Antonio Cassano impazza sul web: i tifosi della Juventus non si trattengono e commentano le sue parole su Vlahovic

Dusan Vlahovic ha segnato la sua prima doppietta in bianconero contro l’Empoli nella gara giocata ieri. Segno questo di quanto la Juventus si sia affidata a lui e all’affare legato alla sua figura per ritrovare i gol che fino a gennaio sono spesso mancati.

Nonostante ciò, però, Antonio Cassano si era immediatamente mostrato scettico dell’operazione di mercato. Parlando alla ‘BoboTv’, infatti, l’ex calciatore aveva visto come quasi privo di senso l’entusiasmo per l’arrivo del serbo a Torino.

Tanto da aver affermato con sicurezza: “Non capisco tutto questo entusiasmo per Vlahovic. Non sa giocare a calcio”. Parole che però l’attaccante classe 2000 sta smentendo a suon di gol e di numeri. Molti i tifosi bianconeri che, allora, hanno colto l’occasione per dire la propria opinione su quelle dichiarazioni.

L’ex giocatore contro Vlahovic, ma i tifosi della Juventus rispondono ironizzando: “Buongiorno Cassano”

La frecciata che sta impazzando sul web in queste ultime ore riguarda Antonio Cassano e fa riferimento appunto al pensiero espresso dall’ex giocatore su Dusan Vlahovic alla ‘BoboTv’. Come si legge da un tweet, pubblicato da un tifoso bianconero, infatti, si percepisce immediatamente l’ironia sulla situazione: “Buongiorno Cassano, riesci a leggere chi ha fatto doppietta ieri?“.

La didascalia è stata accompagnata da due foto in particolare: a sinistra c’è Dusan Vlahovic di spalle con il proprio cognome scritto sulla maglia bianconera, dall’altra c’è Antonio Cassano con le parole riferite in merito all’attaccante. Tre i gol segnati fino a questo momento da Vlahovic in Serie A, avendo preso parte dopo il trasferimento alla Juventus a quattro partite. Un gol è arrivato anche all’esordio in Champions League, dopo 32” contro il Villarreal. Un assist è, invece, arrivato in Coppa Italia contro il Sassuolo.