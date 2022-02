“Stiamo discutendo se andare avanti”: Roma, l’annuncio su Mourinho

Tiago Pinto ha rilasciato un’intervista a DAZN prima dell’inizio della gara tra Spezia e Roma, dove si è soffermato anche su Mourinho.

Dopo i tre pareggi consecutivi contro Genoa, Sassuolo e Verona, la Roma sta giocando in questi minuti al Picco contro lo Spezia di Thiago Motta. Il match è cominciato con l’occasione di Pellegrini, che ha colpito il palo con una conclusione dalla distanza. I giallorossi hanno sfiorato il gol anche con Abraham, ma Provedel è stato bravissimo sul tentativo del calciatore inglese.

I giallorossi hanno l’obbligo di vincere, perché sono ottavi in classifica a otto punti dalla Juventus quarta, che vinto ieri 2-3 contro l’Empoli di Andreazzoli. Tra i capitolini bisogna sottolineare anche la panchina di Zaniolo. Mourinho ha scelto di non rischiare subito dal primo minuto il calciatore italiano, visto che ha recuperato solo negli ultimi giorni dal suo infortunio.

Con lo Spezia, dopo la squalifica di due giornate rimediata per le continue proteste verso l’arbitro Pairetto durante il match contro il Verona, non è presente in panchina Mourinho. Tiago Pinto, generale manager del club capitolino, è stato intervistato da ‘DAZN’, dove ha dato un annuncio importante sull’ex allenatore dell’Inter.

Roma, Tiago Pinto sulla squalifica di Mourinho: “Stiamo discutendo se continuare o meno con i ricorsi”

Il dirigente, infatti, si è soffermato sulla ‘questione ricorsi’ sulle decisioni del Giudice Sportivo: “E’ una situazione seria che deve essere trattata nelle opportune sedi. I documenti sono stati presi sia dalla dirigenza della Roma che dagli avvocati e ora stiamo discutendo se continuare o meno con i ricorsi“.

Tiago Pinto ha poi concluso il suo intervento: “Mourinho è molto motivato ed ha lavorato sodo con il suo staff per ottenere i tre punti questa sera. Mancini? Il suo atteggiamento è quello che vogliamo nella Roma, è un esempio. Lui sa che adesso è il momento di concentrarsi sul campo e sa che ci parleremo per il rinnovo“.