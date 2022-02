“Trenta ore in bus”: guerra in Ucraina, il racconto da brividi del tecnico

Prosegue la guerra tra Russia ed Ucraina e negli ultimi giorni anche il mondo dello sport è stato colpito da questa triste vicenda.

Negli ultimi giorni il mondo è stato sconvolto dai fatti in Ucraina. Giovedi scorso, con una mossa neanche troppo a sorpresa, il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di irrompere con le proprie truppe ed invadere l’Ucraina.

Anche il mondo dello sport è stato particolarmente coinvolto ed in particolare hanno fatto rumore le vicende di due tecnici, molto legati al calcio italiano, Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca.

Quest’ultimo è stato diversi anni in Ucraina come tecnico dello Shakhtar Donetsk ed in questi giorni era nel paese per motivi extra calcistici. Fonseca doveva partire giovedi scorso, ma l’inizio della guerra ha fermato la sua partenza.

Ucraina, l’annuncio social di Fonseca

Nelle ultime ore è arrivata una lieta notizia che riguarda l’ex tecnico della Roma. Attraverso il proprio profilo Instagram Fonseca ha chiarito la sua situazione ed ha rassicurato tutti i suoi follower:

“Io e la mia famiglia siamo usciti dal paese, abbiamo viaggiato per oltre 30 ore con un bus. Ora siamo in Romania, spero presto di partire per il Portogallo. Siamo salvi, ma l’incubo continua per gli ucraini, continuano a soffrire”.