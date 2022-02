“É secondo solo a Messi”: Atalanta, la rivelazione in diretta sorprende tutti

Gasperini batte Giampaolo al Gewiss Stadium con un poker che vale i tre punti. Nel post gara la rivelazione del dg dell’Atalanta su Ruslan Malinovskyi.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini vince in casa al Gewiss Stadium contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. La Dea mette a segno quattro gol che valgono i tre punti. Resta attaccata al treno che porta in Champions League la formazione di casa. Naviga in acque più burrascose, invece, la formazione blucerchiata, a +4 punti sulla zona retrocessione.

Grazie alla doppietta di Koopmeiners, al gol di Pasalic in apertura e alla rete da fuori area di Miranchuk, l’Atalanta resta attaccata alla Juventus, considerata ancora una gara da recuperare.

Atalanta, il dg Marino a ‘DAZN’

Nel post gara, ad analizzare il match ai microfoni di ‘DAZN’ ci ha pensato il direttore generale Umberto Marino. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Tutta la squadra ha giocato bene, l’obiettivo è restare sul treno per l’Europa. Ci è mancata questa’anno la forza del Gewiss Stadium. A questa squadra non si può dire niente. Non è mai mancato lo spirito della Dea, della squadra che vuole Gasperini da questi ragazzi”.

“Poi prosegue: Cambio modulo con l’infortunio di Malinovskyi? Il mister non era felice di questo cambio, ma è successo. Malinovskyi è uno dei migliori in Europa a fare gol da fuori area, è secondo solo a Messi nelle statistiche se non erro. Può giocare in tutti i ruoli, tra un po’ lo proviamo anche in porta (ride, ndr). L’immagine di questa serata? Il gol di Miranchuk è significativo, inutile commentarlo. E’ un ragazzo molto dolce e sensibile, sta vivendo con molta particolarità questo momento”.