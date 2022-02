Inter, le prime parole del nuovo acquisto: attesa solo l’ufficialità

Le dichiarazioni del calciatore camerunese che vestirà a partire dalla prossima stagione la maglia dell’Inter, lasciando l’Ajax.

Il futuro di André Onana è all’Inter. Il portiere ha svolto le visite mediche con il club nerazzurro lo scorso 4 gennaio, superandole con eccellenza. Da lì, l’accordo siglato per cinque anni tra il giocatore e la società nerazzurra.

Il compito di Onana non sarà facile, poiché dovrà essere il dopo Samir Handanovic, e si tratta di un calciatore che ha scritto la storia recente nerazzurra nonché un simbolo anche all’interno dello spogliatoio.

Tutto ciò non sembra spaventare Onana, deciso a iniziare quanto prima e con molto entusiasmo la sua nuova avventura professionale. D’altronde, il suo destino sembra scritto poiché è iniziato alla Samuel Eto’ Academy ed è proseguito a La Masia del Barcellona, dove ha avuto modo di essere iniziato alla mentalità vincente del club blaugrana.

Ajax, Onana parla già da nuovo calciatore dell’Inter: “Una nuova sfida”

Al momento comunque il portiere camerunese dovrà terminare la sua avventura con la maglia dell’Ajax, che veste dal 2016 e sarà quella all’Inter la prima grande avventura fuori dall’Olanda. Con entusiasmo Onana ne ha parlato a ‘NOS’, emittente dei Paesi Bassi, al termine del match contro il Go Ahead Eagles: “Ho fatto del mio meglio per questo club, quindi penso che fosse importante per me cercare una nuova sfida”.

Le polemiche sulla decisione di andar via, rigettando l’eventualità di un rinnovo con l’Ajax, secondo il calciatore sono state eccessive e infatti coglie l’occasione per sottolineare: “Penso che sia mio diritto firmare il contratto o non firmare il contratto. Alla fine, la vita è fare delle scelte. Penso di aver fatto un ottimo lavoro per questo club già da tanti anni e penso che il mio tempo all’Ajax sia finito”.