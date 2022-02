Paura per Ribery: incidente stradale, comunicato della Salernitana

Il calciatore della Salernitana, Franck Ribery, è stato coinvolto in un incidente stradale. Grande paura per il francese: i fatti.

Grande tensione e preoccupazione per Franck Ribery, da parte del mondo Salernitana. Il giocatore durante la notte ha subito un incidente stradale nei pressi di Laura, località nel Comune di Capaccio-Paestum, a circa 40 km da Salerno.

Il francese non era alla guida dell’auto e non era solo, infatti con lui c’era un’altra persona. L’auto è praticamente finita contro il palo di un semaforo e immediatamente c’è stato l’intervento da parte del 118, che è accorso sul posto.

Sfortunatamente lo scontro ha avuto delle conseguenze, nella misura in cui il giocatore è stato portato in ospedale insieme alla persona che era in sua compagnia, come informa ‘La Gazzetta dello Sport’.

Salernitana, incidente stradale per Ribery: le condizioni del calciatore

Ribery è stato all’Ospedale di Battipaglia e la Salernitana ha poi comunicato la diagnosi attraverso una nota sul proprio sito ufficiale: “A seguito di un incidente automobilistico il calciatore Franck Ribery, che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico. L’atleta resterà precauzionalmente a risposo alcuni giorni”.

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i