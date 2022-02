“Allo United per sostituire Ronaldo”: Napoli, in estate arrivano i guai

Calciomercato Napoli, la notizia può rovinare i piani di Spalletti: il top player è corteggiato dal Manchester United per sostituire Ronaldo.

Il Napoli di Luciano Spalletti si gode il primo risveglio in cima alla classifica generale di Serie A 2021/2022. La vittoria in extremis firmata Insigne e Fabian Ruiz contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri, vale il primato in elenco. Una grande prestazione dei partenopei di Spalletti che si gode i suoi uomini migliori.

In estate, però, potrebbero arrivare brutte notizie. Proprio per le super prestazioni che sta mettendo in scena Victor Osimhen, centravanti della formazione partenopea, arrivano le prime sirene di calciomercato che rischiano di rovinare i piani di Spalletti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, la Premier League corteggia Osimhen

In Premier League diversi club hanno puntato i riflettori sul cartellino di Victor Osimhen che dinanzi ad una offerta irrinunciabile potrebbe concludere la propria avventura sotto l’ombra del Vesuvio prima del previsto.

LEGGI ANCHE >>> “C’è una brutta…”: Napoli, Spalletti sorprende tutti in diretta

A svelarlo è il giornalista Ciro Venerato. Intervenuto ai microfoni de ‘La Domenica Sportiva, ha rilasciato alcune dichiarazioni: “A fine stagione Osimhen può lasciare Napoli. La notizia scuote i tifosi azzurri ma ci sono delle esigenze di bilancio della squadra. Lo United punta dritto su di lui, Ragnick è deciso a rimpiazzare Ronaldo con l’attaccante del Napoli. Ci sono già stati dei sondaggi con il calciatore ed il club. De Laurentiis lo valuta 100 milioni di euro. Il Napoli ha chiesto informazioni al Sassuolo per Scamacca. Spalletti lo reputa il miglior erede possibile dell’attaccante nigeriano”.