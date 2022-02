“C’è una brutta…”: Napoli, Spalletti sorprende tutti in diretta

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato nel post partita del match vinto nel finale contro una buona Lazio.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha ottenuto una preziosa vittoria all’ultimo secondo contro la Lazio, in un match delicatissimo. La rete di Fabian Ruiz, arrivata agli ultimi secondi di gioco, ha dato il primato agli azzurri che hanno superato l’Inter e raggiunto il Milan.

Una vittoria sofferta e tre punti che lanciano gli azzurri in piena lotta scudetto. Domenica sera al Maradona ci sarà un grande scontro con il Milan ed il tecnico azzurro ha parlato nel post partita.

Dopo gli ultimi risultati c’era stata qualche contestazione ed ai microfoni di DAZN Spalletti si è voluto togliere ‘qualche sassolino dalle scarpe’: “Nel secondo tempo abbiamo meritato, ma l’eurogol di Pedro aveva messo tutto in parità. Mi piace sottolineare che tutti rompono i cog***** a questa squadra dicendo che non ha carattere”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, Spalletti è una furia nel post partita

Il tecnico ha poi rincarato la dose ricordando le ultime deludenti prestazioni della squadra: “A Cagliari non si può pareggiare, abbiamo pareggiato contro una squadra in gran forma, che anche oggi ha vinto in trasferta a Torino. Contro il Barcellona ho fatto io degli errori, ma quando gioca è fortissimo”.

LEGGI ANCHE >>> Insigne e Fabian fanno esultare Napoli: Spalletti agguanta il primo posto

Il tecnico ha rincarato la dose dicendo: “C’è una brutta atmosfera attorno a questa squadra, si vuole dire che questi giocatori non hanno carattere. Dopo oggi voglio vedere cosa dicono. Abbiamo delle potenzialità”.