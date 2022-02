DIRETTA Atalanta-Sampdoria: segui la diretta LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Atalanta-Sampdoria, gara che chiude il ventisettesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Atalanta-Sampdoria, match che chiuderà la ventisettesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 20.50, al Gewiss Stadium di Bergamo, la formazione di Gian Piero Gasperini ospita la Sampdoria di Marco Giampaolo.

I bergamaschi puntano ai tre punti per restare attaccati alla Juventus di Massimiliano Allegri ed al treno che porta in Champions League. Servirà la vittoria a tutti i costi per evitare di aumentare il gap con i bianconeri, fermi a 50 punti in elenco generale. Ad arbitrare il match è il signor Sozza, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Longo. Al VAR, invece, il duo formato da Irrati e Meli.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Atalanta-Sampdoria, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga. All. Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Cittadini, Maehle, G. Pezzella, Pessina, Mihaila.

LEGGI ANCHE >>> FIFA e UEFA, adesso è ufficiale: maxi-stangata alla Russia

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Conti, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Rincon; Sabiri; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Magnani, Yoshida, Augello, Vieira, Sensi, Trimboli, Giovinco, Supriaha.