PSG, dopo un anno già pronto l’addio: in estate la mossa a sorpresa

È stato uno dei grandi colpi estivi del PSG, ma per il calciatore sarebbe già alle porte l’addio, dopo solo una stagione.

Tra i principali tesseramenti estivi del PSG c’è stato quello di Sergio Ramos, ex capitano del Real Madrid, club col quale non è stato possibile giungere a un accordo per un ulteriore rinnovo. Un addio che ha fatto male ai tifosi madrileni, consapevoli del tasso tecnico del difensore ma anche della sua leadership. Avrebbe dovuto quindi rappresentare una pedina piuttosto importante per i francesi, sottraendola a una diretta concorrente per la Champions League.

La realtà ha tradito bruscamente le aspettative. La stagione di Sergio Ramos a Parigi, fino a questo momento, è stata costellata dalla discontinuità a causa dei tanti problemi fisici/infortuni, che l’hanno tenuto fermo ai box.

In particolar modo, a dare grande fastidio è stato un infortunio al polpaccio, dal quale Ramos sembrava guarito a fine novembre, ma a fine gennaio la ricaduta inattesa. Il rientro sarebbe fissato proprio per questa settimana e quindi c’è da capire se avrà la chance di essere in campo o almeno in panchina in occasione del ritorno degli ottavi di Champions League proprio contro la sua ex squadra, il Real Madrid.

PSG, Sergio Ramos già ai saluti: in estate può approdare in MLS

Secondo le informazioni che giungono da ‘Foot Mercato’, quanto accadrà nei prossimi mesi potrebbe non bastare comunque a cambiare la situazione di Sergio Ramos, che sembra già in uscita dal PSG. Il difensore spagnolo piace ai Los Angeles Galaxy e quindi potrebbe vivere un’avventura diversa in MLS.

Ci sarebbe già stato un contatto tra l’entourage del calciatore e l’entourage del difensore del PSG, ma al momento non è possibile parlare già di cifre ed eventuali accordi. Tuttavia, la disponibilità al dialogo e al trasferimento ci sarebbe.