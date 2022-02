“Spero che possa…”: Donnarumma, è arrivata la ‘benedizione’ dell’ex Italia

Il portiere campione d’Europa Gianluigi Donnarumma non sta vivendo un gran momento. E’ arrivato nelle ultime ore un importante messaggio.

Il 2021 è stato l’anno della consacrazione per Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha vinto il titolo di campione d’Europa da protagonista ed è stato premiato con il premio Yashin come miglior portiere dell’anno. In estate si è trasferito al Psg dove non sta trovando la giusta continuità.

Il mese prossimo Donnarumma sarà senza dubbio uno dei protagonisti dei Playoff mondiali e nelle ultime ore è arrivato un importante incoraggiamento per il calciatore di Castellammare di Stabia. L’ex calciatore e leggenda dell’Italia Dino Zoff ha compiuto quest’oggi 80 anni ed ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

L’ex campione del Mondo del 1982 ha trattato di tanti temi e non poteva mancare il suo parere sui prossimi Playoff Mondiali dove l’Italia sfiderà prima in semifinale la Macedonia e poi la vincente tra Portogallo e Turchia nell’eventuale finale.

Italia, Zoff e l’incoraggiamento a Donnarumma

Zoff ha esordito: “Italia ai Mondiali? Mi auguro di si, la squadra di Mancini deve ritrovare la fiducia e gli equilibri che c’erano durante l’Europeo, ma ci credo. Ho grande fiducia nel ct della Nazionale”.

Nella sua straordinaria carriera Zoff è l’unico italiano ad aver vinto sia Europeo che Mondiale. Gli azzurri potrebbero teoricamente eguagliarlo e Dino ha parlato cosi: “Auguro con tutto il cuore al collega Donnarumma ed agli azzurri di eguagliare questo record”.