“Dopo quattro mesi…”: Inter, la novità che cambia i piani di Inzaghi

L’Inter è al lavoro in vista del derby di Coppa Italia contro il Milan. Dai social arriva un annuncio, un’ottima notizia per i tifosi.

In questo 2022 l’Inter sta trovando numerose difficoltà mettendo cosi in dubbio la sua leadership nel suo campionato. I recenti risultati hanno portato al sorpasso di Milan e Napoli e la squadra di Inzaghi è ad un passo dall’eliminazione dalla Champions League.

Il club campione d’Italia ha un match in meno (la gara contro il Bologna) ma soprattutto ha bisogno di ricaricarsi e trovare nuove energie in vista dei prossimi impegni. Un aiuto importante può arrivare dall’esterno tedesco Robin Gosens.

Il forte esterno sinistro è arrivato a gennaio dall’Atalanta ed è reduce da un grave infortunio. Fino ad ora ha saltato quasi tutta la stagione, è fermo da diversi mesi ma ora può diventare un’importante arma per il tecnico nerazzurro.

Inter, arriva il comunicato di Gosens

Attraverso il proprio profilo Instagram il calciatore tedesco ha annunciato di tornare tra i convocati dopo mesi dall’infortunio. Per Gosens sarà la prima convocazione con la maglia dell’Inter.

Gosens potrà essere un’importante risorsa per i nerazzurri che potranno alternarlo a Perisic e magari pensare di utilizzare il croato in attacco come seconda punta.