Crisi Inter, il danno oltre la beffa: la sentenza spiazza il club

Prosegue il periodo complicato dell’Inter, reduce dal pareggio contro il Genoa. Arrivata la sentenza che spiazza il tecnico Inzaghi.

L’ultima vittoria è datata 22 gennaio. Da quel momento in poi, il calo è stato costante come confermato dai successivi risultati ottenuti sul campo: due pareggi ed altrettante sconfitte. A preoccupare l’Inter sono soprattutto i dati riguardanti i gol subiti (5) e quelli siglati (appena 2). Un rendimento deludente, che ha fatto scivolare la squadra al secondo posto dietro la coppia formata dal Milan e dall’Udinese.

Inevitabili quindi le critiche nei confronti del tecnico Simone Inzaghi il quale, nei prossimi giorni, dovrà cercare di rilanciare Lautaro Martinez, Edin Dzeko ed Alexis Sanchez apparsi nelle ultime uscite quanto mai distanti dalla forma migliore. L’argentino, in particolare, è fermo alla rete realizzata alla Salernitana il 12 dicembre e da quel momento in poi è andato incontro a numerose prestazioni deludenti.

Un prolungato periodo complicato che rischia di compromettere i sogni di gloria del club. A pensarla così è il giornalista Riccardo Trevisani il quale, ospite della trasmissione televisiva ‘Pressing’, ha fatto il punto della situazione commentando il momento poco brillante vissuto dai nerazzurri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, la “sentenza” di Trevisani

“Per mesi si sono viste le avvisaglie dei problemi che poi sono arrivati e io quando mi permettevo di dirlo venivo additato come anti-interista. Secondo me l’Inter ha dei problemi acclarati e autoprodotti, come Lautaro, e oggi sta pagando le conseguenze di questo. Non togliamo nulla al fatto che sia una squadra vincente e potenzialmente prima: resta comunque la favorita”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, che scivolone: brutta reazione di un tesserato sui social

Trevisani ha poi parlato di Romelu Lukaku, finito attualmente ai margini del Chelsea. “È andato via nel peggior modo possibile: ha fatto una scelta economica, ha detto resto ed è andato via il giorno dopo. Se Lukaku non fa quel numero e vende magari Lautaro al Tottenham, con il belga al posto del Toro l’Inter avrebbe dieci punti di vantaggio”.