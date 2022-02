Juve, tegola pesante per Allegri: arriva il comunicato ufficiale

Tegola pesante per il tecnico della Juventus Allegri, a poche ore dalla sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.

La vittoria ottenuta sabato sul campo dell’Empoli ha consentito di consolidare il quarto posto aumentando il vantaggio nei confronti dell’Atalanta quinta (impegnata stasera con la Sampdoria) e mantenere vivo il sogno di conquistare lo scudetto. Ora la Juventus si sta preparando alla semifinale di andata di Coppa Italia in programma mercoledì, con la consapevolezza di dover fare a meno di Denis Zakaria.

Il centrocampista si è infortunato sabato, uscendo prima del previsto dal rettangolo di gioco. I primi controlli effettuati avevano fatto emergere un problema alla regione adduttoria della coscia sinistra che ha creato una certa apprensione nello staff medico bianconero. Oggi il giocatore si è sottoposto ad ulteriori esami presso il J-Medical.

A fornire un aggiornamento in merito alle sue condizioni è stata la Juventus, attraverso un bollettino pubblicato sul proprio sito. Gli approfondimenti diagnostici, in particolare, “hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra”. L’ex Borussia Mönchengladbach sarà costretto a restare ai box per circa 20 giorni.

Allegri, Zakaria fermo 20 giorni

Una vera e propria tegola per il tecnico Massimiliano Allegri, alla luce anche dell’infortunio rimediato da Weston McKennie. Zakaria non potrà quindi essere utilizzato nelle gare che vedranno la Juventus affrontare lo Spezia, la Sampdoria, il Villarreal in Champions League e la Salernitana.

Il rientro potrebbe poi avvenire il 3 aprile contro l’Inter: il club, in ogni caso, gli concederà tutto il tempo necessario per guarire al 100% ed evitare così possibili ricadute. Senza lo svizzero (autore di un gol in tre presenze in Serie A) Allegri a centrocampo ha a disposizione soltanto Manuel Locatelli, Arthur e Adrien Rabiot. In casa Juve l’allarme suona forte.