Mondiali, Mancini ha deciso: mossa ufficiale per sbancare ai playoff

A meno di un mese dagli spareggi Mondiali, arriva dalla FIGC la mossa che può aiutare il CT Roberto Mancini a sbancare ai playoff

Anche se l’attenzione di tutto il mondo è diretto altrove, il calcio italiano si prepara ad uno degli appuntamenti più importanti della propria storia. Contro la Macedonia del Nord, la Nazionale di Roberto Mancini sarà chiamata a una vera e propria impresa.

Per farlo, il CT dell’Italia avrà bisogno di attingere a tutte le risorse disponibili. Dentro e fuori dal campo. Anche se le notizie giunte in giornata non hanno certo fatto sorridere Mancini.

Dopo il mancato stop del campionato (studiato e richiesto per favorire la preparazione degli azzurri agli spareggi), Mancini sa bene che dovrà sfruttare ogni minuto buono per non farsi trovare alla sprovvista.

Mondiali, la mossa di Mancini che può aiutare l’Italia ai playoff

Secondo quanto comunicato dalla FIGC, il CT Mancini ha disposto che i calciatori convocati per le gare di playoff valide per il prossimo Mondiale, arriveranno a Coverciano al termine dei rispettivi impegni con i club.

Questo significherà che gli azzurri interessati, si aggregheranno al gruppo dell’Italia da tra venerdì e domenica sera, in maniera scaglionata. La trentesima giornata di Serie A, d’altronde, si giocherà nello spazio temporale di tre giorni.

Un piccolo rimedio per la preparazione agli spareggi, anche se il mancato stop del campionato non può che essere un piccolo ostacolo per la Nazionale di Roberto Mancini. Il CT dovrà sfruttare ogni attimo disponibile per preparare al meglio la gara degli spareggi.