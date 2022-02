Juve, Allegri non può farne a meno: stavolta è pronto il rinnovo per il big

Massimiliano Allegri ormai non può più fare a meno del suo difensore di riferimento ed è per questo che la Juventus punta al rinnovo

La Juventus pare stia trovando la quadratura del cerchio dopo aver vissuto mesi difficili anche sotto la guida di Max Allegri. I bianconeri hanno sei punti di margine sull’Atalanta, quinta. I bergamaschi tuttavia hanno due partite in meno (una delle quali è rappresentata dal posticipo di questa sera con la Sampdoria).

Nelle ultime cinque giornate, i bianconeri hanno fatto meno punti soltanto rispetto a Napoli (11) ed Hellas Verona (10) mentre hanno accumulato le stesse lunghezze di Milan, Roma e Cagliari (9). I bianconeri vogliono crescere ancora per consolidarsi in vista della prossima stagione. Intanto, pensano alle strategie da cui ripartire.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, de Ligt è sempre più indispensabile: i bianconeri vogliono rinnovarlo fino al 2025

Matthijs de Ligt è ormai un puntello irrinunciabile per la difesa di Massimiliano Allegri. La crescita dell’olandese in questi suoi anni di Juventus non si è mai arrestata. Il calciatore è ormai il leader della retroguardia dal momento che accanto a lui Bonucci e Chiellini si alternano in base alle condizioni del momento. Un elemento imprescindibile per Allegri che lo ha utilizzato 21 volte nelle prime 27 giornate di campionato.

Il calciatore tulipano, che i bianconeri riuscirono a strappare al Barcellona, è uno degli elementi sul quale la Juventus vuole puntare per il prossimo futuro per costruire una rosa giovane ma in grado di vincere immediatamente.

Sia lui sia la sua compagna si sono integrati molto bene a Torino per cui non dovrebbe essere difficile trattenerlo ancora. L’idea della Juventus, infatti, così come rivelato da ‘TuttoSport’ è quello di legarlo ulteriormente ai colori bianconeri. Si valuta dunque un rinnovo di un’altra stagione. Al momento il suo contratto termina a giugno 2024, il club del presidente Andrea Agnelli dunque punta a prolungare fino al 2025.

LEGGI ANCHE >>> “Era pronto a firmare ma…”: Juve, svolta e segnale per il colpo dell’estate

Si è parlato a lungo dell’interesse di altre big d’Europa e della possibilità di de Ligt di cambiare aria al termine della stagione. La Juventus però soltanto in un caso sarebbe disposta a trattare una sua cessione, in presenza di un’offerta considerata irrinunciabile. Il difensore di Leiderdorp ha una clausola di 120 milioni di euro.