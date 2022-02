Mondiali, pessima notizia per Mancini e i tifosi: l’ufficialità gela il CT

Il mese di marzo si concluderà per l’Italia con gli spareggi per i Mondiali di Qatar del 2022, e in tal senso non è giunta la miglior notizia per Mancini e i suoi.

La vittoria di EURO 2020 è ormai alle spalle. La Nazionale italiana, infatti, dovrà impegnarsi al massimo per conquistare un posto ai prossimi Mondiali e per farlo dovrà sfidare in prima istanza la Macedonia del Nord, agli spareggi. Un match che nasconde delle pericolose insidie, soprattutto il timore che il gruppo azzurro possa sottovalutare la portata dell’avversario e calare la tensione.

Per consentire alla squadra di concentrarsi al massimo e di avere del tempo a disposizione per mettere a punto la migliore strategia, si era considerata l’opzione di sospendere il campionato di Serie A in occasione dei due match.

Un’iniziativa che avrebbe permesso a Roberto Mancini di avere quanto prima a disposizione il gruppo per lavorare a Coverciano, tuttavia non sarà possibile.

Mondiali 2022, la Serie A non si fermerà durante gli spareggi dell’Italia

Il massimo campionato nazionale non attiverà nessuna sosta. A confermalo è la circolare da parte della Lega Serie A, la quale ha reso note date e orari dei match validi per la 29° e 30° giornata. Tra anticipi e posticipi, compreso il derby tra Roma e Lazio, si capisce che le squadre saranno regolarmente in campo in occasione dell’11esimo turno.

Il tentativo della Federcalcio di rimandare la giornata non è stato possibile. Si sarebbe voluto agevolare il lavoro a Mancini, ma in realtà per forze maggiori già il campionato ha conosciuto diversi ostacoli e si rischierebbe di non avere a disposizione il tempo necessario per recuperare i match previsti nella settimana che include 24 e 29 marzo.