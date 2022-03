Cagliari, la doppia mossa di Mazzarri e il nuovo ruolo di Nandez

Il Cagliari è pronto a spingere il piede sull’acceleratore in vista della parte finale della stagione per cercare di tenere vive le speranze salvezza. Mazzarri potrebbe confermare alcune novità dopo la vittoria contro il Torino

Cagliari corsaro a Torino con tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Rossoblù caparbi, agguerriti e cinici in zona gol. Difficilmente Mazzarri stravolgerà l’assetto tattico della squadra, ma il tecnico potrebbe meditare una doppia novità.

Altare, dopo le ottime prestazioni contro Napoli e Torino potrebbe essere confermato in pianta stabile sul centro-sinistra di difesa. L’ex Olbia sarà confermato titolare al posto di Carboni, con quest’ultimo scivolato indietro nelle gerarchie di Mazzarri.

Non solo, attenzione anche al solito ballottaggio offensivo Pereiro-Pavoletti, pronti a giocarsi una maglia da titolare ogni singolare giornata. Ballottaggio a due e non più a tre, considerando l’esclusione ormai definitiva di Keita, sempre più oggetto misterioso dell’attacco rossoblù.

Cagliari, Deiola e Bellanova scansano Nandez? Il nuovo piano di Mazzarri

Dopo il recupero dall’infortunio, difficilmente Nandez troverà subito spazio nella formazione titolare del Cagliari. L’esplosione totale di Bellanova sulla fascia destra potrebbe complicare il ritorno di Nandez nel ruolo di esterno destro a tutta fascia.

Ecco perchè, come confermato dalle ultime indiscrezioni, Nandez potrebbe tornare in corsa per il ruolo di mezz’ala, ma anche in questo caso si giocherà il posto con Deiola, rivitalizzato dalla cura Mazzarri e pronto a difendere il suo posto da titolare con i denti. Punto interrogativo su Nandez, il quale, a sorpresa, potrebbe accomodarsi in panchina per scelta tecnica.