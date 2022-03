Lewandowski, colpo di teatro: può firmare con club a sorpresa

Incredibile indiscrezione riguardo il futuro di Robert Lewandowski. Ecco il centravanti del Bayern dove potrebbe giocare la prossima stagione.

Archiviata la mezza delusione per il pallone d’oro andato a Messi e con i recenti sviluppi in Ucraina che indirettamente coinvolgono la nazionale di calcio polacca e la sua rincorsa al pass per i Mondiali in Qatar, Robert Lewandowski guarda anche al suo futuro con il Bayern Monaco.

Stando a quanto riporta dalla spagna El Chiringuito TV, l’attaccante polacco potrebbe a fine stagione lasciare il Bayern Monaco. Robert Lewandowski ha il contratto in scadenza nel 2023, ma secondo i colleghi spagnoli starebbe pensando di anticipare di un anno il suo addio ai bavaresi. Sulle sue tracce ci sarebbe l’Atletico Madrid.

A spingere in tal senso sarebbe la moglie del calciatore che avrebbe già sondato il terreno per un trasferimento nella capitale spagnola. I primi contatto tra la moglie e l’Atletico Madrid ci sarebbero stati nelle scorse settimane, mentre al momento non si è a conoscenza di contatti tra gli spagnoli e il Bayern Monaco. Non è escluso però che non possano cominciare a stretto giro.

Lewandowski, addio al Bayern dopo aver vinto tutto

Anche qualora dovesse concludersi già questo giugno, di certo la carriera di Lewandowski con la maglia del Bayern Monaco non può che essere considerata di assoluto valore. Il centravanti infatti lascerebbe la Baviera dopo aver praticamente vinto tutti i principali trofei nazionali e continentali.

Risultati impressionanti in relazione a numeri altrettanto da capogiro. Il polacco infatti, nei suoi anni al Bayern Monaco, ha collezionato fino a questo momento la bellezza di 333 gol in 362 partite. Una media di poco meno di un gol a partita, che certamente potrebbe ulteriormente essere migliorata in attesa di una decisione a giugno sul suo futuro.