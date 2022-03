“Il Milan è davanti a tutti”: pronto un colpo sensazionale per i tifosi

Calciomercato Milan, arriva la notizia che i rossoneri stavano aspettando: pronto il colpo tanto atteso per il rinforzo difensivo

Il Milan sorride, il colpo di mercato appare ora più vicino. Rinforzare la difesa resta fondamentale per Maldini e Massara. Il difensore, dopo aver rinnovato con il club, è pronto a partire a determinate condizioni.

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, il Torino e Bremer avrebbero raggiunto un accordo per il mercato di fine stagione. Il brasiliano ha rinnovato con il suo attuale club, portando la scadenza di contratto al 2024 ed eliminando il rischio di perdita a parametro zero. In questo modo il Torino può puntare a ricavare il massimo guadagno dalla sua vendita.

L’ulteriore richiesta arrivata a Bremer dal Torino è che potrà partire con un’offerta di almeno 25 milioni di euro. In pole position su di lui resta il Milan, anche se un certo interesse è stato mostrato anche da Inter, Juventus e Napoli.

Calciomercato Milan, i rossoneri sono attualmente davanti a tutte le concorrenti per Bremer: servono 25 milioni

‘Tuttosport’ non ha dubbi riguardo al futuro di Gleison Bremer e titola così l’edizione odierna: “Torino, patto con Bremer: dai 25 milioni in su, vai“. Il valore attuale del difensore si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma il presidente del Torino, Urbano Cairo, ne vuole almeno 25 per lasciarlo partire. La speranza è che si venga a creare per lui una vera e propria asta, dato l’interesse di diversi club di Serie A e non solo.

Sempre secondo ‘Tuttosport’, inoltre, in testa a tutti gli altri club interessati, ci sarebbe comunque ancora il Milan. Stefano Pioli e la squadra intera beneficerebbero dell’eventuale arrivo di Bremer. Le qualità mostrate di volta in volta dal giocatore sul campo, specialmente in questa stagione, non lasciano dubbi ai rossoneri: tutto puntato su di lui per il reparto difensivo.