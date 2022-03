Juventus, colpo di scena: l’annuncio di mercato cambia tutto

La Juventus assiste a un colpo di scena per il mercato: l’annuncio del difensore ora cambia le carte in tavola

La Juventus si appresta ad affrontare un periodo cruciale della stagione: impegnata con il campionato e con le coppe, non vuole mollare un centimetro. La concentrazione massima non manca però neppure sul mercato: l’annuncio del giocatore ora può cambiare tutto.

Matthijs de Ligt ha rilasciato un’importante intervista ai microfoni di ‘Rambo’, giornale olandese. Le dichiarazioni hanno riguardato il presente alla Juventus ma anche il futuro. La società punta a snellire i costi, anche degli ingaggi, per sostenere al meglio le spese ma punta anche a non perdere i suoi big.

E se si pensa ai big si sa quanto il difensore centrale olandese ormai rientri a pieno titolo tra i giocatori più importanti presenti nel gruppo Juve. Se fino a qualche tempo fa allora sembrava essere probabile un suo addio, ora le dichiarazioni di de Ligt cambiano le carte in tavola.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, de Ligt sorprende i bianconeri: “L’annuncio di Raiola? In tre mesi cambiano tante cose”

Matthijs de Ligt ha parlato dunque ai microfoni olandesi di ‘Rambo’ e l’annuncio sul proprio futuro in bianconero ha sorpreso i tifosi: “Ho notato che il club mi sta dando sempre più responsabilità. Siamo ancora in competizione su tre fronti e mi sto davvero divertendo qui. Imparo di più ogni settimana e questo mi piace molto. Quello che ha detto Raiola è già successo tre mesi fa; tante cose possono cambiare in questo tempo. Al momento mi sto concentrando completamente su questa stagione”.

LEGGI ANCHE >>> “So dove colpirlo”: Fiorentina-Juventus, l’avvertimento gela i bianconeri

Il difensore centrale è in scadenza con la Juventus il 30 giugno 2024, ma al suo profilo sono interessate diverse big anche e soprattutto a livello europeo. Stando alle sue ultime dichiarazioni, però, la permanenza alla Juve ora potrebbe essere più sicura. La concentrazione attualmente resta sulla stagione in corso ma, come riferito dallo stesso de Ligt, in tre mesi possono cambiare tante cose e la sua partenza non appare più poi così tanto scontata.