“Un episodio dubbio…”: Fiorentina-Juventus, Italiano infiamma la sfida

L’allenatore della Fiorentina Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia con la Juventus.

Domani importantissimo sfida per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che affronterà la Juventus in semifinale di Coppa Italia. Una gara che promette già di essere scoppiettante, anche dopo le dichiarazioni di Massimiliano Allegri su alcune sorprese che potrebbe mettere in campo.

Dusan Vlahovic e il suo ritorno a Firenze è naturalmente uno dei punti centrali della conferenza, ma Italiano ha anche un altro dente avvelenato nei confronti della Juventus: l’ultimo confronto in Serie A. Un match combattuto che fu deciso solo nei minuti finali da un gol di Cuadrado, dopo che la Fiorentina era stata costretta a giocare in dieci per il doppio giallo a Milenkovic.

“Abbiamo perso al 94′ in inferiorità numerica per un episodio dubbio.” ha dichiarato il tecnico. “Il punto sarebbe stato più che meritato. Abbiamo fatto una grande prestazione. Se domani giochiamo come abbiamo fatto in campionato, con la stessa voglia e intensità, secondo me faremo molto bene.”

Fiorentina, Italiano su Vlahovic: “Non mi preoccupa”

Su Vlahovic e sul suo ritorno Italiano predica molta calma, riconoscendo anche altrove i pericoli per la sua Fiorentina: “Non fa parte delle mie preoccupazioni. Lì davanti loro sono forti, bravi, hanno anche altre soluzioni che possono fare male in ogni momento della partita. Senza dimenticare che anche in difesa sono fortissimi.”

“Non so se lo stadio lo accoglierà bene o male.” ha poi concluso. “Adesso è a tutti gli effetti un calciatore avversario. Quello che spero è che il nostro pubblico sia carico e dia il massimo. Che ci inciti in ogni momento. C’è bisogno della gente per trascinare i ragazzi e anche me. Qui quando il clima diventa caldo al Franchi è bellissimo.”