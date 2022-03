Fiorentina-Juventus, Allegri vuota il sacco: quattro novità a sorpresa

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Semifinale d’andata Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina. Una gara dai tanti spunti, non ultimo quello del ritorno di Vlahovic a Firenze da avversario. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha parlato del match nella conferenza stampa della vigilia.

La domanda più gettonata è senza dubbio stata quella sull’attaccante serbo. Domanda a cui Allegri ha risposto in maniera piuttosto laconica: “Credo che l’intelligenza dei tifosi fiorentini possa far essere quella di domani una bella serata di sport. Vlahovic sarà sempre riconoscente alla città di Firenze.”

Il discorso poi si sposta sul possibile turnover da mettere in pratica. Turnover necessario, visti anche i tantissimi impegni a cui la Juventus è chiamata. Sia in campionato, con una sfida con l’Atalanta per il quarto posto, ultimo utile per la Champions League, molto serrata, sia in Europa, dove i bianconeri sono attesi dal match di ritorno contro il Villarreal.

Juventus, Allegri pronto alla sorpresa: “Ho in mente…”

Il tecnico della Juventus è quindi pronto a sorprendere. E non ne fa mistero: “Vediamo quelli che ho a disposizione poi ho in mente 3/4 ragazzi che possono giocare o dal primo minuto o a gara in corso“. L’obiettivo comunque resta quello di riuscire a segnare e portare a casa dal Franchi qualche gol spendibile in ottica gara di ritorno all’Allianz Stadium.

Infine un ultimo passaggio sugli infortunati, sia quelli in via di recupero, sia quelli che domani non ci saranno: “Dybala e Bernardeschi giovedì saranno con la quadra e ci saranno anche domenica. Rugani va molto bene e valuteremo il da farsi. Per Zakaria invece speriamo di poterlo avere disponibile almeno per il ritorno con il Villarreal“.