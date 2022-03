“Con la Fiorentina accadrà questo”: Vlahovic, l’ex allenatore gela i tifosi

Per la Fiorentina manca oramai pochissimo alla sfida di Coppa Italia contro i bianconeri: Vlahovic ritornerà all’Artemio Franchi da ex

Tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la sfida di Coppa Italia che si giocherà domani, 2 marzo, tra viola e bianconeri. Il più atteso della gara è sicuramente Dusan Vlahovic, passato alla squadra avversaria da un mese.

Fiorentina-Juventus, seconda accoppiata di questa stagione per le due gare di semifinale di Coppa Italia. Vlahovic torna a Firenze ma questa volta da ex dei viola e soprattutto da avversario.

Una vicenda, quella del passaggio del serbo alla Juventus, che non si è conclusa nel migliore dei modi per i tifosi viola. Ma una mossa che ha regalato sicuramente linfa nuova ai bianconeri per questa seconda parte di stagione. Così come dimostrato dallo strapotere fisico dell’attaccante e dalla sua capacità di far gol. A tal proposito, però, Bigica ha voluto dire la sua su quanto si aspetterà dal match di domani.

Fiorentina-Juventus, parla Bigica ex tecnico della primavera viola: ” Vlahovic? Penso che accuserà il colpo”

Emiliano Bigica, attuale allenatore del Sassuolo Primavera ed ex della Fiorentina Primavera, ha allenato per primo Vlahovic in Italia e ha parlato di lui ai microfoni di ‘Radio Bruno’. Con l’occasione ha rilasciato la sua opinione su quanto l’affare Vlahovic abbia inciso tanto sulla Viola quanto sulla Vecchia Signora: “A gennaio la Fiorentina ha fatto un bel colpo. Se si fosse andati a giugno i soldi che ha preso non li avrebbe avuti”.

Ha poi proseguito parlando anche più nello specifico di ciò che aspetterà Vlahovic nella gara di domani contro la Fiorentina: “È un ragazzo che ha dato tutto per quella maglia, lo conosco troppo bene. Il percorso della carriera ti trova a fare delle scelte che sono inevitabili. Troverà un ambiente molto caldo. Nonostante abbia le spalle larghe, penso che almeno all’inizio un po’ accuserà il colpo“.