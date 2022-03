Juventus, brutte notizie in arrivo: club pronto alla decisione estrema

Emergenza infortuni in casa Juventus, Allegri costretto a reinventare il centrocampo: in arrivo una decisione estrema per fronteggiare le assenze

La Juventus è chiamata ad affrontare un periodo impegnativo, tra gare di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Gli obiettivi sono chiari. Rientrare tra le prime quattro in campionato. Superare gli ottavi di finale in Champions e la fase delle semifinali in Coppa.

Per almeno quattro-cinque match, però, i bianconeri dovranno fronteggiare l’emergenza infortuni con diversi giocatori assenti ma imprescindibili. Il reparto più colpito è certamente quello di centrocampo, dove Allegri può contare sulla presenza di solamente tre titolari: Arthur, Locatelli e Rabiot.

Sono out, infatti, Denis Zakaria e Weston McKennie: il primo per una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra, il secondo per la frattura del metatarso. Indisponibili restano anche Federico Bernardeschi, alle prese con una fastidiosa pubalgia, Paulo Dybala per problemi muscolari, Alex Sandro per un infortunio al polpaccio e Kaio Jorge per una lesione del tendine rotuleo. Oltre ovviamente a Federico Chiesa per la rottura del legamento del crociato. Il tecnico bianconero deve, perciò, quasi reinventare una squadra.

Juventus, con l’emergenza infortuni le possibili scelte di Allegri: Miretti eventuale soluzione dall’Under 23

Massimiliano Allegri e la Juventus, per i prossimi impegni, dovranno affrontare nell’ordine: in Coppa Italia la Fiorentina domani 2 marzo, in campionato lo Spezia (6 marzo) e la Sampdoria (13 marzo), in Champions League il Villarreal il 16 marzo. Un tour de force per cui avrà sicuramente indisponibile Zakaria, oltre a McKennie. Difficile prevedere quando potrà rientrare Bernardeschi.

Allegri si prepara così ad una decisione estrema, come riferito da ‘Tuttomercatoweb’: o dovrà impiegare Juan Cuadrado come mezzala, in un ruolo non suo pur di non spostare dalla difesa Danilo, oppure dovrà affidarsi a un giovanissimo dell’Under 23. Si tratta di Fabio Miretti classe 2003. Unici disponibili certi al momento restano Arthur, Locatelli e Rabiot.