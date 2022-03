Napoli, prima la vetta e poi il mercato: rinforzo da Champions per Spalletti

Il Napoli di Spalletti è ritorno in vetta alla classifica, ma il team partenopeo si sta muovendo anche in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria all’ultimo minuto di domenica sera contro la Lazio, il Napoli è ritornato in vetta alla classifica. I partenopei, infatti, sono primi in classifica in compagnia del Milan con due punti di vantaggio sull’Inter che, però, deve ancora recuperare la gara dell’Epifania contro il Bologna di Mihajlovic.

Il Napoli ha sofferto contro la Lazio nel primo tempo, ma poi ha meritato di portare a casa questi tre punti fondamentanli per il suo prosieguo del campionato. I partenopei, usciti sia dalla Coppa Italia che dall’Europa League, sono attesi dal super big match di domenica sera al Maradona contro il Milan di Pioli.

Spalletti, dopo aver recuperato Lobotka con la Lazio, spera di riavere a propria disposizione anche Anguissa per il match contro il Milan. L’ex giocatore del Fulham è diventato subito uno dei perni del centrocampo partenopeo. Proprio nel reparto mediano del Napoli potrebbe arrivare un altro calciatore camerunense.

Il Napoli di Spalletti sta seguendo Tameze del Verona

Secondo quanto raccolto da ‘Sport Mediaset’, infatti, De Laurentiis e Giuntoli hanno messo gli occhi su Adrien Tameze del Verona. Il calciatore è tra le sorprese della squadra allenata da Tudor. Il centrocampista ha attratto a sè tanti estimatitori, dopo che è riuscito a segnare 4 gol nelle 27 partite giocate quest’anno in campionato.

Tameze, dopo aver giocato in prestito dal Nizza sette partite nell’Atalanta nel 2020, è stato acquistato dal Verona ma ha spiccato il volo con l’arrivo di Tudor, subentrato ad inizio campionato a Di Francesco. Il Napoli è attento a possibili colpi a centrocampo, perché potrebbe essere costretto a sostituire Fabian Ruiz, seguito sia dal Barcellona che dal Real Madrid, nel prossimo mercato estivo.