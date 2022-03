Napoli, la notizia fa tremare Spalletti e i tifosi: annuncio inaspettato

Dopo l’aggancio al Milan il Napoli sogna lo Scudetto ma non deve farsi distrarre dalle voci di mercato relative a una sua stella.

Il rocambolesco successo arrivato nell’ultimo turno sulla Lazio, un 2-1 firmato in extremis da un sinistro di Fabian Ruiz, potrebbe aver svoltato la stagione del Napoli. Gelati dal gol del pari firmato da Pedro proprio allo scadere, gli azzurri sono riusciti a reagire e a prendersi i tre punti.

Una prova di carattere che oltre a valere l’aggancio al 1° posto in classifica al Milan ha certificato la raggiunta maturità di squadra avvenuta con Spalletti. Questo Napoli può sognare davvero lo Scudetto, può lottare fino all’ultimo. E può vincerlo.

A patto di restare sul pezzo da qui a fine stagione, di avere quel minimo di fortuna in termini di infortuni che fino a ora è mancata e non avere distrazioni di sorta. Una voce, quest’ultima, particolarmente difficile da soddisfare: le voci di calciomercato non mancano mai, neanche a trattative chiuse, e ogni giorno riguardano qualche giocatore azzurro.

Napoli, Di Lorenzo nel mirino delle big d’Europa?

L’ultimo ad aggiungersi al “club” è Giovanni Di Lorenzo, terzino destro campione d’Europa con l’Italia e tra i punti fermi della squadra di Spalletti. Protagonista di un rendimento di alto livello e più che costante, il giocatore sarebbe finito nel mirino di alcuni top club.

Ad affermarlo Fabio Santini, esperto di calciomercato che intervenuto alla trasmissione “Il Processo” in onda su 7 Gold ha detto che “nella prossima stagione Di Lorenzo potrebbe lasciare il club. È ambito da diversi club europei, tra cui anche l’Atletico Madrid che cerca qualcuno nel suo ruolo dopo la cessione di Trippier.”

Acquistato dall’Empoli nell’estate 2019 per 8 milioni di euro, Di Lorenzo è cresciuto fino a conquistare un posto da titolare sia nella Nazionale di Roberto Mancini che nel Napoli, con cui ha un contratto fino al 2026. La sensazione è che se davvero l’Atletico Madrid vorrà prenderlo dovrà prepararsi a mettere sul piatto una cifra davvero molto importante.