Serie A, la flop 11 della giornata 27: disastro Samp, ancora male l’Inter

La ventisettesima giornata di Serie A ha visto il sorpasso in testa del Napoli. Dietro colpo del Cagliari a Torino, bene anche l’Atalanta.

Si è conclusa la ventisettesima giornata di Serie A, turno che ha dato importanti indicazioni in chiave campionato. Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto in extremis all’Olimpico e grazie a questi tre punti sale in vetta alla classifica.

I partenopei approfittano dell’ennesimo stop di Inter e Milan e domenica sera ci sarà la sfida tra capoliste. Bene anche la Juventus, in ripresa trascinata da un super Vlahovic.

Analizziamo meglio i peggiori calciatori di questo turno di campionato. In porta è un derby torinese con Szczesny impacciato e che complica la vita alla Juventus, vincente comunque ad Empoli. Male anche il portiere Milinkovic Savic del Torino, reduce da un periodo nero.

Serie A, difesa di esperienza tra i flop

In difesa crolla la Sampdoria a Bergamo ed uno dei peggiori è senza dubbio l’esperto Colley, autore di una prestazione disastrosa. Sulle fasce prestazioni al di sotto delle attese di Ansaldi e De Silvestri con il granata in panne nel duello con Bellanova. Male anche il ‘bolognese’. Completa la difesa il difensore dell’Empoli Sebastiano Luperto che non riesce a bloccare praticamente mai un fenomenale Vlahovic.

Continua il brutto periodo per l’Inter e per Nicolò Barella, apparso ancora affaticato mentalmente. Contro il Genoa il centrocampista è apparso poco lucido nelle scelte e tra i peggiori nell’ennesimo stop della squadra di Inzaghi.

Parliamo di poca lucidità e questa giornata non possiamo non citare Giacomo Bonaventura, autore di una follia che gli costa l’espulsione e che complica i piani alla viola nella rimonta, poi saltata, di Reggio Emilia. Esce all”intervallo ma non incide Stefano Sensi. Il giocatore è devastato dal talento di Koopmeiners a Bergamo e crolla nuovamente dinanzi ai problemi fisici che ormai lo colpiscono da anni.

Ancora Inter anche nel reparto offensivo

In attacco stavolta il ‘leone’ non ruggisce: Alexis Sanchez gioca dal primo minuto ma non incide e non va mai alla conclusione nel match di Marassi. Nonostante la vittoria fatica ancora Joao Pedro, uno dei pochi calciatori a non aver avuto vantaggi dalla cura Mazzarri che sta salvando i sardi ma che mette i Fanta allenatori del brasiliano in seria difficoltà.

Completa l’attacco Ciro Immobile: l’attaccante di Torre Annunziata crea poco o nulla nel big match contro il Napoli e soffre la marcatura di un ottimo Koulibaly. Ecco la Flop 11 di SerieAnews:

FLOP 11 (4-3-2-1): Szczesny; Ansaldi, Colley, Luperto, De Silvestri; Barella, Bonaventura, Sensi; Sanchez, Joao Pedro; Immobile.