“L’Inter deve avere paura”: Cassano lancia un avvertimento ai nerazzurri

L’ultima giornata di Serie A potrebbe aver stravolto gli scenari per la lotta scudetto ed anche l’Inter potrebbe non essere più la favorita.

L’ultimo turno di campionato potrebbe dare importanti indicazioni nella lotta scudetto. Inter e Milan ancora una volta hanno mancato un occasione, sprecando il vantaggio di affrontare avversari sulla carta non difficilissimi.

In questo turno ha ‘rompere gli schemi’ è stato il Napoli, capace di espugnare l’Olimpico con una prestazione caparbia e soprattutto realizzando la rete decisiva a pochi secondi dal fischio finale. Sono in molti a concordare che questa gara potrebbe cambiare le gerarchie per la lotta scudetto.

Le reti di Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne danno infatti una grossa spinta agli azzurri che, senza impegni di Coppa, arrivano carichi a mille al big match di domenica prossima contro il Milan.

Cassano è sicuro: “E’ il Napoli l’anti-Inter”

Nel corso della Bobo Tv l’ex calciatore Antonio Cassano ha elogiato particolarmente la squadra di Luciano Spalletti, rilanciandola come una seria candidata allo scudetto e come anti Inter. Ecco le sue parole nello specifico:

“Il Napoli è l’anti-Inter, da dopo Natale ha sbagliato poco o nulla, mi ha convinto anche più dei nerazzurri. Ha avuto alti e bassi che ci stanno, ma in questo momento come proposta di calcio è quella che mi fa godere di più. L’Inter secondo me deve averne paura”.