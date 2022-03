Cagliari, infortuni Baselli e Nandez: sorride Mazzarri

Baselli e Nandez potrebbero tornare a disposizione in vista delle prossime gare di campionato. Sorride Mazzarri, il quale potrebbe recuperare i due centrocampisti già dalla sfida contro la Lazio

Piede sull’acceleratore e obiettivo salvezza concretamente a portata di mano. La rinascita del Cagliari, capitanata da Mazzarri, è pronta a trovare conferme già dalla prossima sfida di campionato contro la Lazio, match in programma per il 28° turno di Serie A.

In occasione del match contro i biancocelesti, Mazzarri potrebbe contare sul recupero di Baselli e Nandez. Il primo, reduce da un problema alla caviglia, e assente nel match contro il Torino, sarebbe pronto all’immediato ritorno, anche se le sue condizioni saranno valutate con calma nei prossimi allenamenti.

Stesso discorso per Nandez, ancora alle prese con un leggero affaticamento muscolare. L’ex Boca Juniors sarà valutato dallo staff medico nei prossimi giorni e non è escluso che dall’infermeria possa arrivare il via libera definitivo. La sua presenza contro la Lazio resta in dubbio, ma trapela leggero ottimismo rispetto ai giorni scorsi.

Baselli e Nandez, il piano B di Mazzarri: Deiola sugli scudi

Qualora Baselli e Nandez dovessero alzare ancora bandiera bianca per evitare possibili ricadute e recuperi troppo affrettati, Mazzarri punterà con forte decisione sulla solita linea di centrocampo formata da Marin, Grassi e Deiola, con quest’ultimo galvanizzato dal gol contro il Torino e da un rendimento decisamente positivo.

Qualora Nandez e Baselli dovessero recuperare, invece, Mazzarri potrebbe schierare l’ex Torino dal primo minuto. In questo caso sarà uno tra Grassi e Deiola a cedere il posto al centrocampista. Nandez, a prescindere dal possibile recupero, partirà dalla panchina.