DAZN, novità in arrivo per gli abbonati: cambia il prezzo

In vista della prossima stagione DAZN studia un cambiamento importante negli abbonamenti e nei relativi costi riservati ai clienti.

Arrivata in Italia nel 2018, DAZN ha completamente stravolto il calcio italiano più o meno un anno fa. A marzo 2021, infatti, il servizio a pagamento di streaming sportivo si è aggiudicato i diritti integrali sulla Serie A per il triennio 2021-2024, una mossa che ha cambiato il modo in cui gli italiani fruivano del calcio.

Finita al centro delle critiche durante le prime giornate, a causa della qualità non eccelsa del servizio in streaming offerto, DAZN è stata nuovamente presa di mira lo scorso autunno. Oggetto del contendere l’idea, ufficialmente mai diventata realtà, di tornare indietro sulla possibilità di condividere l’abbonamento tra due utenti, che si tratti di parenti o amici che vivono nella stessa casa o anche a chilometri di distanza.

Un’opzione su cui DAZN aveva fondato parte della sua campagna pubblicitaria. E a cui i clienti non intendevano rinunciare, al punto che già nelle ore successive alla notizia di un possibile passo indietro del colosso streaming erano già state annunciate non poche querele.

Alla fine DAZN è andata avanti con il piano originale, ma dalla prossima stagione aggiusterà il tiro. Aumentando inevitabilmente i prezzi degli abbonamenti.

DAZN, aumenti in vista per gli abbonamenti

A riportare la notizia è Il Sole 24 Ore. Che spiega come DAZN abbia già annunciato al partner TIM il cambiamento che diventerà ufficiale in estate. E che prevederà diversi abbonamenti, sullo stile di Netflix, basati sul numero di device registrati, la qualità delle immagini e la visione in contemporanea di eventi sportivi.

L’abbonamento ormai “vecchio stile”, quello da 29,99 € al mese, non potrà più essere condiviso con un altro utente. L’utenza avrebbe approfittato di questa opzione, nel 20% dei casi in modo fraudolento e creando un danno al network.

Con l’inizio della nuova stagione di Serie A, dunque, DAZN si prepara a cambiare ancora. Vedremo quale sarà la reazione del pubblico.