“Aumento in arrivo”: DAZN, la batosta per gli utenti ora è ufficiale

Batosta in arrivo per gli utenti di ‘DAZN’. Dopo i disservizi di avvio campionato, arriva ora un’altra stangata per gli abbonati: i dettagli.

‘DAZN‘ continua ad essere nel mirino della critica. Dopo i numerosi disservizi di inizio campionato che hanno spinto numerosi utenti a disdire il contratto con la piattaforma streaming, l’azienda annuncia adesso un’altra batosta per i tifosi italiani. Addio alla doppia utenza. Il doppio schermo non sarà più visibile su due reti wifi differenti o due cellulari diversi. Il motivo lo spiega Veronica Diquattro, Chief revenue officer Europe e Ceo per l’Italia e la Spagna in una lunga intervista rilasciata a ‘Milano Finanza’.

Ecco quanto dichiarato: “L’abbonamento è strettamente personale e non cedibile. Lo stabiliscono le nostre condizioni di servizio. Noi, rispetto alla concurrency, abbiamo riscontrato che molti utenti fruiscono delle nostre funzionalità in modo scorretto. Alcuni utenti mettono in vendita una delle due utenze disponibili. Probabilmente, dalla prossima stagione, un cambiamento sarà possibile per il futuro. Noi vogliamo fornire un’esperienza flessibile agli utenti. Introdurremo, quindi, abbonamenti modulabili, per esempio con forme di sottoscrizione familiare“.

Una vera e propria batosta, dunque, per gli abbonati che saranno costretti, con ogni probabilità, a sottoscrivere un piano di abbonamento che sarà svelato solo in vista della prossima stagione. Diquattro poi prosegue: “Possibile acquisto di DAZN da parte di Amazon? Il nostro Access Industries crede fortemente nel progetto, è pronto a supportarci in futuro. Siamo una società con un’alta crescita, siamo aperti a tutte le ipotesi e le opzioni sul tavolo. I nostri investimenti sono sul medio-lungo termine, ambiamo a diventare una sport destination platform“.