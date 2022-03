Fiorentina, la notizia ufficiale che il club aspettava con ansia

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha ricevuto la risposta ufficiale riguardo l’indagine dello scorso gennaio

La Fiorentina questa sera scenderà in campo all’Artemio Franchi per giocare un match importantissimo contro la Juventus. Sarà la semifinale di andata della Coppa Italia, un trofeo che la viola non porta a casa da oltre vent’anni. Per Italiano è una grande occasione per mettersi in mostra ancor di più nel corso di una stagione fantastica. E’ la partita di Dusan Vlahovic, che ha lasciato Firenze a gennaio suscitando più di qualche polemica.

Vlahovic ha però fruttato alla Fiorentina una cifra molto vicina ai 75 milioni di euro. E per un calciatore che ha chiesto la cessione e che sarebbe andato via a zero, è una grande operazione. Chiaramente con la Juventus è diverso per la rivalità che c’è tra i tifosi, alimentata anche dalle parole di Commisso al Financial Times a gennaio. “Dopo l’indagine della COVISOC, le azioni della Juve sono crollate. Se fosse capitato a una società negli USA, gli azionisti avrebbero dovuto far causa a quei bast***i”. Sono state queste le parole di Commisso.

Fiorentina, ecco la risposta della Procura

Commisso aveva anche parlato del Franchi, definendolo “la cosa più schifosa che sia mai stata inventata”. Intanto, era stato aperto un procedimento sulle frasi riguardo le plusvalenze della Juventus del presidente della Fiorentina: “Usano i soldi degli altri. Nessuno in Italia ha fatto quello che ho fatto io”. E’ comunque arrivata la risposta dell’indagine iniziata dalla Procura della FIGC.

La pratica dell’indagine era sta aperta lo scorso 17 gennaio, e la Procura FIGC, attraverso una nota, ha reso noto di averla archiviata. Questo perché “non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare” tra le parole di Commisso.