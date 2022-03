Maldini fa esultare Pioli: Milan, circola una grande notizia

Il Milan è sempre più vicino a raggiungere il grande obiettivo di mercato che Maldini e Massara si sono dati nel corso dell’ultimo anno

Il lavoro di Stefano Pioli sul Milan prosegue. I rossoneri hanno bloccato l’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia e, a conti fatti, alla fine del match hanno abbandonato il terreno di gioco con un pizzico di rammarico per la mancata vittoria. Domenica si presenterà un altro importante test di valutazione, contro il Napoli.

Al “Maradona”, il Milan potrà avere conferme sul percorso di crescita ormai avviato da un anno. I rossoneri per rimanere davanti devono battere la formazione di Luciano Spalletti. Gli obiettivi dei dirigenti però non finiscono qui perché restano legati pure al calciomercato. In queste ore, poi, sono emerse novità rilevanti sul difensore olandese Sven Botman.

Milan, c’è l’intesa con Botman: l’olandese si è promesso a Maldini, guadagnerà 3.5 milioni all’anno

Il difensore olandese è seguito da vari club europei, interessati a lui dopo le buone prestazioni effettuate con il Lille negli ultimi due anni.

Per il calciatore, a gennaio si è mosso pure il ‘nuovo ricco’ Newcastle che tuttavia non è riuscito a convincerlo a spostarsi in Inghilterra. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il difensore avrebbe stretto un accordo con il Milan.

Gli agenti del centrale olandese hanno raggiunto un’intesa con Paolo Maldini e Frederic Massara negli scorsi giorni. La proposta milanista che ha incassato il sì ruota intorno ad un contratto di cinque anni per 3.5 milioni netti a stagione. Una cifra sicuramente alta ma che, in virtù degli sconti fiscali previsti dal ‘decreto crescita’, consente ai rossoneri di rimanere nei parametri che si sono autoimposti. Il calciatore pertanto costerà poco più di 5 milioni di euro lordi all’anno.

Il Milan a questo punto dovrà fare i conti con un unico scoglio, il Lille. I rossoneri, infatti, devono raggiungere ora un accordo con la società transalpina per mettere definitivamente le mani su Botman e strapparlo ai diversi club europei che lo hanno cerchiato in rosso nella propria agenda di mercato.