Fiorentina, non solo la sconfitta: ancora una beffa da Vlahovic

La Fiorentina e Dusan Vlahovic si sono detti addio nel mese di Gennaio, ma la loro storia continua a creare malumori ai tifosi gigliati.

Il trasferimento del centravanti serbo Dusan Vlahovic alla Juventus è stato il colpo più importante del calciomercato di gennaio, non solo italiano ma probabilmente in tutta Europa. I tifosi della Fiorentina ancora una volta sono stati costretti a vedere il proprio beniamino trasferirsi nell’odiato club rivale.

Ieri la viola e Dusan si sono riaffrontati, il giocatore ha partecipato alla vittoria della Juve nell’andata della semifinale di Coppa Italia. Un match dove non ha inciso, ma il giocatore balcanico è stato sicuramente uno dei principali giocatori della serata.

La Juventus non ha vinto grazie a Vlahovic, ma solo con uno striminzito 1 a 0 arrivato dopo la goffa autorete di Lorenzo Venuti nei minuti di recupero. Vlahovic è senza dubbio però uno dei migliori calciatori delle ultime settimane in casa bianconera.

Fiorentina, che beffa: è Vlahovic il miglior giocatore della Serie A a Febbraio

L’avventura di Dusan Vlahovic in bianconero è iniziato nel migliore dei modi ed il centravanti è più volte andato a segno, decisivo anche nel match di Champions League contro il Villarreal. La Juventus ha cambiato marcia con l’arrivo del bomber, è in piena ‘Zona Champions’ e sogna anche qualcosa in più. La formazione di Massimiliano Allegri ha mostrato di voler affidare il proprio gioco all’attaccante, ora faro della Juventus.

Attraverso i propri canali ufficiali l’Assocalciatori (AIC) ha celebrato Dusan Vlahovic come il miglior calciatore del mese di Febbraio. Una grande soddisfazione per il giocatore ed un gran rimpianto per il club viola. I tifosi hanno fischiato al Franchi il loro ex calciatore testimoniando, in ogni caso, di non aver ancora dimenticato il calciatore che fino a qualche settimana fa li faceva sognare.