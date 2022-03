Juve, tegola per Allegri: dovrà fare ancora a meno del titolare

Tegola per la Juve e per Massimiliano Allegri: il big potrebbe dare forfait nuovamente per altre partite

La Juventus ieri sera ha battuto la Fiorentina all’Artemio Franchi per 0-1, grazie all’autogol di Venuti. Un risultato insperato per i bianconeri, vista la prestazione che hanno offerto le due squadre. Una vittoria di ‘corto muso’, ricordando le parole di Massimiliano Allegri un po’ di tempo fa. Ora arriva una serie di partite molto importanti, per capire se la Juve può rientrare nel discorso scudetto visti i sette punti di distanza dal Napoli, e il ritorno di Champions col Villarreal.

In particolare, la partita col Villarreal è la più importante della stagione della Juve fino a questo momento. Per due anni consecutivi è stata eliminata agli ottavi, prima dal Lione e poi dal Porto. Per prestigio tecnico ed economico, l’imperativo è vincere dopo l’1-1 del Madrigal. Ma Allegri potrebbe non contare su uno dei calciatori più forti e con più carisma della squadra, alle prese nell’ultimo periodo con diversi problemi fisici.

Juve, ancora problemi per Bonucci

La Juventus ha diramato il bollettino medico, e Leonardo Bonucci ha subito un’elongazione al soleo sinistro. Una situazione che andrà monitorata tra una settimana. Questo farà saltare sicuramente la sfida con lo Spezia al difensore centrale italiano. Occhio però alla partita col Villarreal in programma il 16 marzo: se dovessero esserci difficoltà per il recupero, Bonucci salterebbe il match. In più c’è da considerare anche la sfida con la Macedonia del Nord per i playoff Mondiali per l’Italia.

Problemi su problemi per Bonucci in questa stagione, che non riesce a trovare una stabilità fisica. Sta di fatto che il 1 maggio compirà 35 anni e la Juve deve iniziare a pensare al futuro, anche perché c’è incertezza sul futuro di de Ligt.