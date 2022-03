“Stop alla Serie A necessario”: arriva il colpo di scena inaspettato

E’ in programma un’assemblea per eleggere il nuovo presidente della Lega Calcio, il quale potrebbe decidere anche per uno stop della Serie A.

La stagione è entrata nella sua fase decisiva sia in campionato che nelle coppe. Se in settimana si sono giocate le semifinali di andata di Coppa Italia tra Milan ed Inter e Fiorentina e Juventus, nel prossimo weekend ci saranno delle gare fondamentali per il prosieguo della Serie A.

Domenica sera, infatti, ci sarà il big match scudetto al Maradona tra Napoli e Milan. Le due squadre sono in vetta alla classifica con due punti di vantaggio sull’Inter che, però, deve recuperare ancora il match dell’Epifania contro il Bologna di Mihajlovic. Proprio i nerazzurri apriranno il prossimo turno di campionato, sfidando domani sera a San Siro la Salernitana di Davide Nicola.

Ma si sta avvicinando anche un altro evento fondamentale per tutto il movimento calcistico italiano, ovvero i play-off per qualificarsi al prossimo Mondiale. La Nazionale di Mancini affrotnerà il 24 marzo la Macedonia del Nord e poi, se dovesse vincere la sfida del Barbera, la vincente dell’altra semifinale del gruppo tra Portogallo e Turchia.

Stop Serie A, il nuovo presidente della Lega Calcio potrebbe fermare il campionato per aiutare Mancini

Per agevolare il lavoro di Mancini si era parlato anche di rimandare il turno del prossimo 20 marzo, ma nel calendario di anticipi e postici diramato ad inizio settimana non era previsto alcuno stop. La svolta, secondo quanto scritto da ‘Libero’, potrebbe arrivare con l’elezione del nuovo presidente della Lega Calcio, visto che oggi ci sarà una nuova assemblea. I club hanno tempo fino al 15 marzo per eleggere il nuovo presidente ed evitare così il commissariamento da parte della FIGC.

Lo stop alla Serie A sarebbe necessario per permettere all’Italia di preparare al meglio i play-off. Il nostro calcio non può assolutamente permettersi di perdere l’occasione di disputare un altro Mondiale, dopo quello in Russia di quattro anni fa. Mancini, intanto, spera che Chiellini e Bonucci recuperino al meglio per la sfida con la Macedonia del Nord.