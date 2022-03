Roma, assalto al giovane talento: Thiago Pinto ha un problema da risolvere

La Roma prepara l’assalto al giovane talento portoghese, pupillo di José Mourinho. Il club giallorosso, però, ha un problema da risolvere.

Le big di Serie A sono già al lavoro per rinforzare le proprie rose in vista della stagione futura. Tra queste c’è la Roma di José Mourinho, decise a regalare ai tifosi nuovi innesti talentuosi. Il club giallorosso, guidato dall’uomo mercato Thiago Pinto, direttore sportivo della società, sta sondando diversi profili interessanti.

Uno su tutti è Mile Svilar, giovane portiere classe 1999 il cui cartellino è di proprietà del Benfica. Ci lavora in prima persona lo stesso Thiago Pinto che ben conosce l’estremo difensore visto che ci ha lavorato insieme in Portogallo. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, i capitolino potrebbero provare l’assalto a giugno, ma c’è un problema da risolvere.

Calciomercato Roma, Thiago Pinto punta Svilar

Il dirigente della Roma non vorrebbe fare uno sgarbo alla sua ex società. Per questo motivo, infatti, l’uomo mercato giallorosso è al lavoro per trovare una soluzione congrua che possa essere appetibile anche per il club portoghese. Il profilo di Svilar piace molto anche a Mourinho che potrebbe farsi ingolosire dal contratto in scadenza del calciatore.

La soluzione ideale per evitare lo sgarbo al Benfica potrebbe essere quella di inserire una possibile percentuale per i portoghesi su una eventuale futura rivendita del portiere. Svilar è un vero e proprio pupillo dello Specil One che già nel 2017 lo difese dopo alcuni errori commessi in Manchester United-Benfica. C’è da battere, però, la concorrenza di diversi club portoghesi.