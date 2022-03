Alle 20.45 spazio al primo match di questo weekend di Serie A. Scendono in campo a San Siro l’Inter e la Salernitana.

Se non è un testa-coda, poco ci manco. Potrebbe esserlo almeno in termini potenziali, visto che all’Inter manca ancora una partita da recuperare che potrebbe lanciare proprio i nerazzurri in vetta alla classifica. E cosi la sfida di stasera metterà di fronte due squadre che sono alla ricerca spasmodica di punti, nella speranza di poter perseguire i propri obiettivi senza perdere terreno rispetto alle pretendenti. Nel caso della squadra di Simone Inzaghi, se è vero che i nerazzurri hanno una partita in meno, è anche vero che Napoli e Milan stanno viaggiando a velocità sostenuta, ed è vietato sbagliare.

Dall’altra parte una Salernitana che insegue la salvezza. L’arrivo di Davide Nicola si spera possa aver dato quel qualcosa in più alla compagine campana, che al momento viaggia come ultima della classe. Difficile capire dove possa arrivare la Salernitana da qui alla fine della stagione. Quello che sembra certo è che i ragazzi di Nicola daranno tutto per regalare una grande gioia ai tifosi alla fine della stagione.

Inter-Salernitana, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Lautaro Martinez, Dzeko. A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Ranocchia, Gosens, Correa, Vidal, Dimarco, D’Ambrosio, Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L. Coulibaly, Ederson, Kastanos; Verdi, Mousset; Djuric. A disposizione: Belec, Ruggeri, Veseli, Bonazzoli, Bohimen, Radovanovic, Zortea, Obi, Gyomber, Gagliolo, Mikael, Perotti. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

ASSISTENTI: Tolfo e Paganessi.

IV UOMO: Marchetti.

VAR: Chiffi.

AVAR: Passeri.